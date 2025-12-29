Elektromobilität

Die Zahl der Elektroautos ist auch ohne Prämie gestiegen. (picture alliance / Joaquim Ferreira / Joaquim Ferreira)

Wie das in Bochum ansässige Institut " Center Automotive Research " mitteilte, nahm der Anteil vollelektrischer Batterieautos von gut 13 Prozent zum Jahresende auf mehr als 22 Prozent zu. Der durchschnittliche Preisunterschied zu Verbrenner-Fahrzeugen verringerte sich dabei von gut 7.300 Euro zu Jahresbeginn auf nur noch 1.340 Euro.

Der Leiter des Instituts, Dudenhöffer, sagte, die von der Bundesregierung geplante Wiedereinführung von Kaufprämien sei überflüssig und dürfte vollständig in Mitnahme-Effekten enden. Dudenhöffer rechnet für das kommende Jahr mit einem weiteren Anstieg des Elektroanteils.

Diese Nachricht wurde am 29.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.