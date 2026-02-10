Klimawandel

Laut einer Studie des Potsdam Instituts für Klimafolgenforschung wären von solch einer Entwicklung über 100 Millionen Menschen bedroht, die von der Weidewirtschaft leben. Als besonders betroffen werden Regionen gesehen, die bereits unter Hunger und Ungleichheit leiden. In dem Szenario könnten in Afrika bis zu 65 Prozent der geeigneten Graslandflächen schrumpfen.
Weideflächen für Rinder, Schafe und Ziegen bedecken heute noch rund ein Drittel der Erdoberfläche. Sie sind damit das weltweit größte landwirtschaftliche Produktionssystem.
