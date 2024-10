Dienstleistungen

Fachkräftelücke im Gastgewerbe fast um die Hälfte gesunken (picture alliance / dpa-Zentralbild / Jens Büttner)

Wegen der schwierigen wirtschaftlichen Situation seien weniger Stellen ausgeschrieben und Investitionspläne der Betriebe vorerst zurückgestellt worden, heißt in einem Bericht des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft. Die Branche habe sich bisher nicht vollständig von den Auswirkungen der Pandemie erholt. Als Folge davon sei der Bedarf an Fachkräften reduziert worden. Den Angaben zufolge fehlten im Juni rund 8.800 Fachkräfte in Hotel- und Gaststättenberufen, das waren 45 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. In einigen Berufen ist es laut der Studie besonders schwierig, Personal zu finden - zum Beispiel bei ausgebildeten Köchen.

