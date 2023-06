Handwerksbetriebe leiden besonders unter dem Fachkräftemangel (IMAGO / McPHOTO / IMAGO / McPHOTO / BilderBox)

Das berichtet das Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung des Instituts der deutschen Wirtschaft. Insgesamt habe es durchschnittlich rund 237.000 offene Stellen in überwiegend handwerklichen Berufen gegeben - so viele wie noch nie seit Beginn des Beobachtungszeitraums im Jahr 2010. Dem standen lediglich 122.000 Arbeitslose in diesen Bereichen gegenüber.

Die meisten Fachkräfte fehlen der Untersuchung zufolge im Bauhandwerk - vor allem im Bereich Bauelektrik und bei der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik. Die Unternehmen reagierten inzwischen auf den Mangel, indem sie mehr Ausbildungsplätze anböten, heißt es in der Studie. Doch reiche die Zahl der Bewerber bislang nicht aus, um alle Lehrstellen zu besetzen.

