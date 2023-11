Durch die Herstellung von Antibiotika werden immer mehr Gewässer verseucht. (imago / Panthermedia / Kalaschnikow )

Betroffen sind Gewässer in Indien und in Europa, in die das belastete Abwasser aus den Produktionsstätten gelangt. An fast jeder zweiter untersuchten Stelle seien teils massive Überschreitungen der zugelassenen Wirkstoff-Konzentrationen festgestellt worden.

Die AOK forderte Änderungen im EU-Arzneimittelrecht und bessere Kontrollsysteme. Zur Begründung hieß es, wenn sich multirestistende Keime über belastetes Abwasser ausbreitenen, sei die Wirksamkeit von Antibitika gefährdet.

