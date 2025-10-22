Europäische Rundfunkunion

KI-Chatbots geben häufig falsche Informationen. (IMAGO / NurPhoto / Jonathan Raa)

Die Auswertung der Europäischen Rundfunkunion ergab, dass 45 Prozent der Antworten mindestens einen erheblichen Mangel enthielten. Demnach waren die Quellenangaben oft nicht akkurat und Details wurden zum Teil erfunden. Zudem waren Informationen veraltet oder es gab andere Ungenauigkeiten, wie es hieß.

An der Untersuchung waren auch ARD, ZDF und Deutsche Welle beteiligt. Der Zusammenschluss europäischer Sender hatte unter Federführung der BBC über 3.000 Antworten von KI-Assistenten wie ChatGPT, Copilot, Gemini und Perplexity aus 18 Ländern und in 14 Sprachen untersuchen lassen.

