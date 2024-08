Studie der Uni Bonn: Zuckerkonsum ist immer noch zu hoch (imago / Geisser)

Als freien Zucker definiert die WHO jegliche Art Zucker, der vom Hersteller oder bei der Zubereitung von Speisen oder Getränken im Haushalt zugesetzt wird, einschließlich Honig, Sirup und Fruchtsaftkonzentraten.

Bereits 2019 hatten Daten derselben Studienreihe gezeigt, dass die Zufuhr an freiem Zucker seit 2005 abnimmt und 2016 im Median bei rund 16 Prozent der Tagesenergieaufnahme lag. Dieser Wert hat sich nun zwar nochmals auf 11,7 Prozent verringert. Die WHO und die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfehlen jedoch maximal zehn Prozent. Der Median beschreibt den Wert, der genau in der Mitte einer nach Größe geordneten Datenreihe liegt.

Als möglichen Grund für den Trend vermuten die Forscher ein gestiegenes Bewusstsein für die gesundheitlichen Folgen des Konsums zuckerhaltiger Lebensmittel, etwa mit Zucker gesüßter Getränke. Daneben könnten aber auch die Reduktion des Zuckergehalts in kommerziellen Lebensmitteln eine Rolle spielen.

Tatsächlicher Zuckerverzehr vermutlich noch höher

