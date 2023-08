Die Daten der KKH ergaben zudem, dass dreimal so viele Frauen wie Männer betroffen sind . Der Krankenkasse gehören rund 1,6 Millionen Versicherte an.Laktose-Intoleranz gehört zu den häufigsten Lebensmittelunverträglichkeiten in Deutschland. Sie kann sich im Laufe des Lebens entwickeln oder angeboren sein. Ursache ist ein Mangel des körpereigenen Enzyms Laktase, welches nötig ist, um den Milchzucker im Dünndarm aufzuspalten und zu verarbeiten. Betroffene leiden daher meist an Magen-Darm-Beschwerden.