Studie im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung sieht Defizite bei Nachhaltigkeitszielen in den Kommunen (dpa)

Sie hätten mit Blick auf Nachhaltigkeit zwar Fortschritte gemacht, das bestehende Engagement werde jedoch nicht ausreichen, heißt es in einer Untersuchung im Auftrag der Bertelsmann Stiftung. Um die Nachhaltigkeitsziele in den Kommunen schneller zu erreichen, schlagen die Studienautoren eine Ressourcenwende für mehr Klimaschutz vor. Dies könne durch einen weit stärkeren Fokus auf das Thema Kreislaufwirtschaft geschehen. Biodiversität könne nur dann erhalten werden, wenn sie mit einer deutlichen Reduzierung der täglichen Flächen-Neuinanspruchnahme einhergehe. - Die Agenda 2030 wurde vor acht Jahren verabschiedet. Das UNO-Programm soll Menschen auf der ganzen Welt ein Leben in Würde ermöglichen, Frieden und eine intakte Umwelt schaffen. Industrie- und Entwicklungsländer sollen ihr Handeln gleichermaßen an insgesamt 17 formulierten Zielen für nachhaltige Entwicklung ausrichten.

