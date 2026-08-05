Forschende von der Florida International University haben dafür 120 Testpersonen gebeten, ihre Arme in eine Art Tunnelgerät zu stecken. Hinter einer durchlässigen Wand platzierten sie die Mückenarten und schauten, auf welche Menschen die Mücken reagieren. Dabei zeigte sich: Alle drei Mückenarten bevorzugten bestimmte Personen und mieden andere. Je nach Art waren das aber zum Teil andere Personen.
Daraufhin identifizierten die Forschenden etwa 250 verschiedene Bakterienarten auf der Haut der Teilnehmenden, die für den individuellen Körpergeruch verantwortlich sind. Alle für Mücken attraktiven Menschen hatten mindestens eine von drei bestimmten Bakterienarten auf der Haut. Dieses Ergebnis könnte laut den Fachleuten ein neuer Ausgangspunkt für die Entwicklung von Anti-Mücken-Mitteln sein.
Mücken zählen zu den gefährlichsten Tieren weltweit, weil sie teils tödliche Krankheiten übertragen können. In Deutschland sind Mücken meist ungefährlich. Durch den Klimawandel sind regional aber bereits Arten wie die Tigermücke eingewandert, die theoretisch tropische Viren wie Zika oder Dengue übertragen können. Diese Viren sind in Deutschland aber nicht verbreitet.
Diese Nachricht wurde am 05.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.