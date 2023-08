Bildung

Studie sieht Verschlechterung des Bildungsniveaus in Deutschland

Das Bildungsniveau in Deutschland hat sich laut einer Studie in den vergangenen Jahren verschlechtert. Vor allem in Sachen Schulqualität, Integration und Bildungsarmut gebe es negative Entwicklungen, [heißt es in dem Bericht der "Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft"|https://www.insm-bildungsmonitor.de/], die zum arbeitgebernahen Institut der Deutschen Wirtschaft gehört.

30.08.2023