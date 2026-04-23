Werbeversprechen
Studie sieht viel Greenwashing in der Fleisch- und Milchindustrie

Forschende aus den USA werfen der Fleisch- und Milchindustrie vor, in großem Stil "Greenwashing" zu betreiben, also nur vorzugeben, etwas für Umwelt- und Klimaschutz zu tun.

    Das Foto zeigt mehrere braun-weiß gefleckte Kühe. Sie stehen angebunden im Stall.
    Die Tierhaltung erzeugt besonders viei Treibhausgase (IMAGO / Zoonar / IMAGO / Zoonar.com / SandraAlkado)
    Für eine Studie haben sie bei den weltweit 33 größten Unternehmen der Fleisch- und Milch-Branche mehr als 1.200 Versprechen untersucht. Dazu gehören Aussagen in den Nachhaltigkeitsberichten oder auf Websites - dass sie zum Beispiel klimaneutral werden wollen. Das Ergebnis: Bei 98 Prozent der Versprechen und Behauptungen ergab sich ein Verdacht auf Greenwashing.
    Wichtig ist dies, weil Fleisch- und Molkeierunternehmen zu den Branchen der Landwirtschaft gehören, die besonders viel klimaschädliche Gase ausstoßen. An der Studie, die im Fachjournal Plos Climate veröffentlicht wurde, gibt es auch Kritik. Einige Forschende sagen, dass der Greenwashing-Begriff nicht klar genug definiert worden sei. Deshalb sei das Problem nicht so groß ist, wie in der Studie dargestellt.
    Diese Nachricht wurde am 23.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.