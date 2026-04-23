Werbeversprechen

Für eine Studie haben sie bei den weltweit 33 größten Unternehmen der Fleisch- und Milch-Branche mehr als 1.200 Versprechen untersucht. Dazu gehören Aussagen in den Nachhaltigkeitsberichten oder auf Websites - dass sie zum Beispiel klimaneutral werden wollen. Das Ergebnis: Bei 98 Prozent der Versprechen und Behauptungen ergab sich ein Verdacht auf Greenwashing.
Wichtig ist dies, weil Fleisch- und Molkeierunternehmen zu den Branchen der Landwirtschaft gehören, die besonders viel klimaschädliche Gase ausstoßen. An der Studie, die im Fachjournal Plos Climate veröffentlicht wurde, gibt es auch Kritik. Einige Forschende sagen, dass der Greenwashing-Begriff nicht klar genug definiert worden sei. Deshalb sei das Problem nicht so groß ist, wie in der Studie dargestellt.
Diese Nachricht wurde am 23.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.