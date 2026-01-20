Bundeswehr

Das teilte eine Sprecherin der Truppe dem Redaktionsnetzwerk Deutschland mit, ohne einen festen Termin zu nennen. Sie sagte, es sei noch unklar, wann erste belastbare Ergebnisse vorlägen.
Die Studie war im Jahr 2024 von der damaligen Wehrbeauftragten des Bundestages, Högl, angeregt worden. Das Bundesverteidigungsministerium beauftragte daraufhin das Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Truppe mit der Untersuchung.
Zuletzt war beim Fallschirmjägerregiment 26 im rheinland-pfälzischen Zweibrücken ein - Zitat - "sexualisiertes Fehlverhalten" festgestellt worden, außerdem extremistische Verhaltensweisen und Drogenmissbrauch. Nach Bundeswehrangaben wurden Ermittlungen gegen 55 Beschuldigte eingeleitet. 23 Soldaten sollen entlassen werden oder sind es schon.
