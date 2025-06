Vor UNO-Ozeankonferenz

Strand auf der hawaiianischen Insel Oahu: Waikiki Beach in Honolulu (Archivbild) (picture alliance / imageBROKER / Thomas Lammeyer)

Die Forscher hatten für ihre Untersuchung in den Jahren 2022 bis 2024 die Strände an drei Stellen der Hawaii-Insel Oahu ein Meter tief nach Plastikmüll abgesucht. Das Ergebnis: Mehr als 90 Prozent des dabei gefundenen Plastikmülls befand sich unter der Strandoberfläche. Besonders viel Müll fand sich demnach in einer Tiefe zwischen 60 und 90 Zentimetern. Die Untersuchung ergab außerdem, dass der meiste Pastikmüll instabil ist. Wegen der stetigen Verschiebungen des Sandes kann das Material leicht zu umweltschädlichem Mikroplastik zerfallen.

Die Vermüllung der Meere mit Plastik ist Thema bei der UNO-Ozeankonferenz, die am Montag in Nizza beginnt.

