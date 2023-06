Untersuchung zu politischen Einstellungen Ostdeutscher. (Annette Riedl/dpa)

In der heute veröffentlichten Studie der Universität Leipzig heißt es, die Partei habe bereits erfolgreich das extrem rechte Wählerpotenzial an sich gebunden. Dieses könnte sich weiter erhöhen, wenn die AfD künftig auch Nichtwähler mit ähnlich rechten Ansichten mobilisiere.

Die Umfrage unter gut 3.500 Menschen in Ostdeutschland belegt nach den Worten der Autoren hohe Zustimmungswerte zu rechtsextremen und migrationskritischen Aussagen. So hätten mehr als 41 Prozent der Befragten der Aussage zugestimmt, die Ausländer kämen nur hierher, um unseren Sozialstaat auszunutzen. 26 Prozent stimmten der These zu, Deutschland brauche jetzt eine starke Partei, die die Volksgemeinschaft insgesamt verkörpere. Diese rechten Einstellungen seien seit 30 Jahren im wesentlichen stabil, heißt es in der Studie weiter.

