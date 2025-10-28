Das ist das Ergebnis einer Studie des University College London, wie die Zeitung ”The Guardian” berichtet. Der Ausbau der Erneuerbaren Energien hätte dazu geführt, dass die Nachfrage nach Gas und damit auch dessen Preis gesunken seien. In Großbritannien wird der Strompreis faktisch von den Betreibern der Gaskraftwerke festgelegt. Die Analyse umfasst den Zeitraum 2010 bis 2023. Außen vor blieben allerdings die Folgen des Gaspreisanstiegs 2022 nach Russlands Überfall auf die Ukraine.
Diese Nachricht wurde am 29.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.