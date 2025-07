Duke University

Es sei klar, dass Menschen übergewichtig würden, wenn sie mehr Kalorien aufnähmen als sie verbrauchten, schreiben die Autoren. Bislang sei jedoch unklar gewesen, ob so viele Menschen übergewichtig seien, weil sie zu viele Kalorien zu sich nehmen oder zu wenig Energie verbrauchen. Für die Studie wurden mehr als 4.000 Menschen aus Bevölkerungsgruppen von sechs Kontinenten verglichen. Sie wurde im Fachblatt Proceedings of the National Academy of Sciences veröffentlicht