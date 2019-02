Studierende als Bildungspaten Modellprojekt fördert benachteiligte Kinder und Jugendliche

Live aus der „Tauschbar“ in Duisburg-Marxloh

„Tausche Bildung für Wohnen“ – das ist das Motto des bundesweit einmaligen Modellprojekts in Duisburg-Marxloh. In der sogenannten „Tauschbar“ unterstützen Studierende im Stadtteil Kinder und Jugendliche beim Lernen. Dafür bekommen sie ein WG-Zimmer in Marxloh gratis.

Eine Sendung von Bettina Köster und Jürgen Wiebicke (Moderation)