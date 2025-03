Wohnkosten

Die Wohnsituation von Studierenden in Deutschland ist schlecht (Archivbild). (picture alliance / dpa / Eman Helal)

Nur in 23 von 88 Hochschulstädten könne ein Zimmer mit der Bafög-Wohnkostenpauschale von 380 Euro finanziert werden, heißt es in einer Auswertung des Moses Mendelssohn Instituts. Ein WG-Zimmer kostet laut der Untersuchung im Schnitt knapp 500 Euro, in München durchschnittlich 800 Euro. In Berlin, Frankfurt am Main oder Hamburg liegen die Zimmermieten zwischen 600 und 650 Euro.

Projektleiter Brauckmann sagte der Deutschen Presse-Agentur, die Wohnkostenpauschale müsse an die tatsächliche Preisentwicklung angepasst werden. Zudem müsse es mehr Wohnheimplätze für Studenten geben.

Diese Nachricht wurde am 10.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.