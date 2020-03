Was im Negativen für Unmut sorgt, ist im Positiven Anlass zur Freude: Der unverhofft fantastische Sonnenuntergang am Strand. Die besonders wertvolle Begegnung mit Menschen. Die Öffnung einer Grenze. Der wiedergefundene Reisepass.

Bei den Sendungen, die wir hier im Radio machen, erleben wir kaum Unvorhergesehenes. Meist sind wir perfekt vorbereitet und überlassen kein Detail dem Zufall. So war es auch bei der Planung unserer jährlichen Live-Sendung von der Bühne in der Halle 4 auf der ITB, der Internationalen Tourismusbörse in Berlin.

Dann aber: Die ITB ist abgesagt! Der Welt größte Reisemesse findet nicht statt. Keine Begegnungen von Menschen aus aller Herren Länder, kein fröhliches Sprachgewirr, kein grenzenloses Miteinander, kein Meinungsaustausch auf dem Kongress, keine wirtschaftlichen Abschlüsse. Und eben auch kein Sonntagsspaziergang vom Messegelände.

Überraschung – nicht so ganz. Enttäuschung – ja, schon! Entmutigung – keinesfalls!

Wie sich der wahre Reisende nicht so leicht vom Weg abbringen lässt, so haben wir uns gesagt: Wir senden trotzdem aus Berlin. Wenn auch nicht von der ITB. Aber aus unserem Funkhaus dort. Und wir haben spannende Gäste:

Anja Blacha, die zwei Monate lang allein durch die Antarktis lief,

STUDIO STATT ITB – DER SONNTAGSSPAZIERGANG LIVE AUS BERLIN