Mal als fordernder Tango, mal ausgelassen im ¾-Takt oder melancholisch- jazzig: Beim Wiener Original Stefan Sterzinger hört man auch mal afrikanisch anmutende Rhythmen und Texte in einer Fantasiesprache, die ein bisschen an Ernst Jandl erinnert. Eine Hommage an den Lyriker und Wiener Grantler Thomas Bernhard entwickelt sich aus zunächst harmlos klingendem Wiener Schmäh zu basslastigen Beschimpfungsorgien, und Balkanklänge mischen sich mit einer Prise Tom Waits und Mundart-Redewendungen, die sogar echte Wiener aufhorchen lassen, genauso wie Sterzingers überraschende Modernisierungen klassischer Wienerlied-Melodien.