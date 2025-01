Sturm Eowyn hat nun auch Schottland erreicht. (Jane Barlow / PA / AP / dpa / Jane Barlow)

Die britische Wetterbehörde teilte mit, dass der Geltungsbereich der Alarmstufe rot für Teile des britischen Landesteils ausgeweitet worden sei. In Glasgow waren die Straßen menschenleer. Die Behörden hatten die Bewohner aufgerufen, in ihren Häusern zu bleiben. In Edinburgh tagte das schottische Parlament nicht.

Zuvor war Eowyn über Irland hinweggefegt. Hundertausende Haushalte waren ohne Strom. Der staatliche Stromversorger ESB meldete Schäden an der Infrastruktur. Schulen blieben geschlossen. Der öffentlichen Nahverkehr wurde eingestellt.

Diese Nachricht wurde am 24.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.