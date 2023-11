Autos fahren in Großbritannien an einem umgestürzten Baum vorbei. (Gareth Fuller / PA Wire / dpa / Gareth Fuller)

In Frankreich gab es zudem ein Todesopfer: Ein LKW-Fahrer wurde in seinem Fahrzeug von einem umgestürzten Baum erschlagen. Im Nordwesten des Landes blockierten umgestürzte Bäume Straßen und Bahnstrecken. Der Zugverkehr wurde in mehreren Regionen eingestellt. Zudem kam es zu Stromausfällen. Betroffen sind mehr als eine Million Haushalte. Im Süden und Südwesten Großbritanniens wurden Autos und Häuser durch umstürzende Bäume beschädigt und Dächer vom Wind abgedeckt. Auch hier kam es zu Stromausfällen.

In Deutschland und den Niederlanden sorgten Ausläufer des Orkantiefs für Flugausfälle: So wurden am Flughafen Berlin-Brandenburg Verbindungen gestrichen, ebenso in Amsterdam. In Nordrhein-Westfalen wurden Bäume entwurzelt; es kam zu Zugausfällen. Für Teile der Nord- und Ostseeküste gab der Deutsche Wetterdienst eine Warnung heraus. Dort muss ebenfalls mit heftigen Böen gerechnet werden.

