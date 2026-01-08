Winterwetter

Sturmtief "Elli" bringt kräftigen Schneefall (Archivbild) (dpa / Sebastian Willnow)

Laut Deutschem Wetterdienst sind insbesondere Ostdeutschland, der Harz und die Region zwischen Bremen und Hamburg betroffen. Auch Schneeverwehungen seien möglich. Besonders in der kommenden Nacht soll es zu teils kräftigen Schneefällen kommen.

Spiegelglatte Straßen und orkanartige Böen erwartet

Bundesverkehrsminister Schnieder sagte dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland", alle verfügbaren Kräfte seien auf den Straßen, Bahnhöfen und Schienen unterwegs, damit die Verkehrswege sicher befahrbar bleiben. Vor allem in den Schwerpunktregionen seien die Mitarbeiter rund um die Uhr im Einsatz. Vielerorts wird mit spiegelglatten Straßen und orkanartigen Böen gerechnet.

Deutsche Bahn warnt vor Einschränkungen

Die Deutsche Bahn rechnet ab dem Nachmittag mit Beeinträchtigungen des Fernverkehrs vor allem im Norden und Nordosten. Zudem seien Fernzüge auf einigen Schnellfahrstrecken vorsorglich langsamer unterwegs als gewohnt. Fahrgäste müssten mit Verspätungen und verpassten Anschlüssen rechnen.

Mehr Verletzte in den Notaufnahmen der Krankenhäuser

Unfälle durch Eis und Schnee sorgen bereits jetzt für eine wachsende Belastung der Kliniken. Die Wetterlage führe zu einem deutlichen Anstieg der Patientenzahlen in den Notaufnahmen, sagte der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gaß, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Weitere Einschränkungen im öffentlichen Leben: Schulausfall in Hamburg und Teilen Niedersachsens - Distanzunterricht in Bremen

Wegen des anhaltenden Winterwetters mit viel Neuschnee und glatten Straßen fällt etwa an manchen Orten in Niedersachsen in den kommenden Tagen der reguläre Schulunterricht an allen allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen aus. Auch die Schulen in Hamburg bleiben wegen der Witterungsverhältnisse und des erwarteten starken Schneefalls am Freitag geschlossen. Das teilte die Schulbehörde mit. In Hamburg gibt es zudem aufgrund von Schnee und Glätte derzeit teils Einschränkungen bei der Müllabfuhr. In der Hansestadt wurde vorübergehend das Streusalzverbot aufgehoben. Die Schulen in Bremen stellen für Freitag auf Distanzunterricht um. Die Kinder sollen zu Hause unterrichtet werden, wie das Bildungsressort ankündigte.

CDU sagt Klausurtagung ab

Der CDU-Vorstand sagte seine geplante Klausurtagung in Mainz wegen der aktuellen Wetterlage ab. "Aufgrund der eindringlichen Wetterwarnungen und der damit verbundenen Gefahrenlage sowie den angekündigten Zug- und Flugausfällen sehen wir uns leider gezwungen, unsere Jahresauftaktklausur am kommenden Freitag und Samstag abzusagen", teilte eine Parteisprecherin mit.

In Brandenburg rief das Verkehrsministerium die Bürger auf, auf unnötige Fahrten mit dem Auto zu verzichten und zu Hause zu bleiben. Auf Fehmarn empfahl der Bürgermeister, sich mit Lebensmitteln für mindestens drei Tage einzudecken, damit man die Wohnung während der schwierigen Wetterlage nicht verlassen müsse.

Diese Nachricht wurde am 08.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.