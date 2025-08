Nach schweren Regenfällen

Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)

Wie indische Medien berichten, ergossen sich schlammige Wassermassen in der Touristenregion Dharali in eine Schlucht und rissen mehrstöckige Gebäude mit. Die Armee entsandte Rettungstrupps, die von großflächiger Zerstörung berichteten. Nach Angaben der lokalen Behörden kamen mindestens vier Menschen ums Leben. Etwa 100 Personen würden vermisst. Heftiger Regen habe die Sturzflut ausgelöst. Während der Monsunzeit von Juni bis September kommt es in Indien häufig zu Überschwemmungen und Erdrutschen.

Diese Nachricht wurde am 05.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.