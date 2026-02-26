Medienberichte

Baustelle Stuttgart 21 (IMAGO / Arnulf Hettrich)

Der Tiefbahnhof und die Haltestellen und Strecken in der Stadt würden voraussichtlich erst 2029, eventuell auch erst 2030 fertig, berichtet der Südwestrundfunk. Auch die Stuttgarter Zeitung meldet, dass der Bahnknoten nicht vor 2029 in Betrieb gehen werde.

Die Probleme sollen vor allem auf Einsparungen im Digitalisierungsprogramm der Deutschen Bahn zugunsten von Sanierungsprojekten zurückgehen. Dadurch sei sowohl bei der Bahn als auch bei dem mit dem Digitalen Knoten beauftragten japanischen Unternehmen Hitachi Personal abgebaut worden.

Erst im vergangenen November war bekanntgeworden, dass die für Ende 2026 geplante Teileröffnung von Stuttgart 21 nicht zu halten sein wird. An dem Projekt wird seit 2010 gebaut. Ursprünglicher Termin für die Eröffnung war 2019.

Diese Nachricht wurde am 27.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.