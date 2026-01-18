In einem über weite Strecken zähen Spiel sorgte ein Geniestreich von Nationalspieler Chris Führich für die Führung (59. Minute), die Wooyeong Jeong gegen seine Ex-Kollegen in der Schlussphase noch ausglich (83.).
Der DFB-Pokalsieger versäumte es, vor dem anstehenden Europa-League-Duell bei der AS Rom auf den dritten Tabellenplatz in der Fußball-Bundesliga zu klettern. Union präsentierte sich über weite Strecken giftig in den Zweikämpfen und erarbeitete sich so das dritte Remis nacheinander.
Im zweiten Sonntagsspiel der Bundesliga tritt Augsburg gegen Freiburg an.
