Fußball-Bundesliga

Für die Führung hatten Alexis Claude-Maurice (47. Minute) und Elvis Rexhbecaj (49.) gesorgt. Für die Freiburger trafen Yuito Suzuki (60.) und Igor Matanovic (62.).
Als Fünfzehnter in der Tabelle haben die Augsburger, die nun seit fünf Bundesliga-Spielen auf einen Sieg warten, drei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Der von Julian Schuster trainierte SC Freiburg belegt mit 24 Punkten den achten Platz.
Im Nachmittagsspiel hatte zuvor der VfB Stuttgart durch das 1:1 (0:0) gegen den 1. FC Union Berlin einen erfolgreichen Abschluss seiner bis dahin erfolgreichen Englischen Woche verpasst.
In einem über weite Strecken zähen Spiel sorgte ein Geniestreich von Nationalspieler Chris Führich für die Führung (59. Minute), die Wooyeong Jeong gegen seine Ex-Kollegen in der Schlussphase noch ausglich (83.).
Diese Nachricht wurde am 19.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.