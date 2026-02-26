Fußball-Europa-League
Stuttgart trotz Niederlage im Achtelfinale

Der VfB Stuttgart ist trotz einer Niederlage ins Achtelfinale der Europa League eingezogen. Nach dem 4:1-Erfolg im Hinspiel bei Celtic Glasgow musste der schwäbische Fußball-Bundesligist zu Hause ein 0:1 (0:1) gegen die Schotten hinnehmen.

    Die Fußball-Spieler Luke McCowan von Celtic Glasgow und Chris Führich vom VfB Stuttgart.
    Luke McCowan (Celtic Glasgow) in Aktion gegen Chris Führich (VfB Stuttgart) (dpa / Tom Weller)
    Die Gastgeber gerieten nach nur 30 Sekunden durch Luke McCowan in Rückstand. Danach übernahm der VfB in der Play-off-Partie die Spielkontrolle, tat sich aber lange schwer. Ein Tor von Nationalstürmer Deniz Undav (75. Minute) wurde nach Videobeweis zurückgenommen.
    Im Achtelfinale trifft Stuttgart entweder auf Sporting Braga oder den FC Porto. Der SC Freiburg war bereits nach der Vorrunde für die Runde der letzten 16 qualifiziert.
    Diese Nachricht wurde am 27.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.