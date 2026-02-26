Fußball-Europa-League

Die Gastgeber gerieten nach nur 30 Sekunden durch Luke McCowan in Rückstand. Danach übernahm der VfB in der Play-off-Partie die Spielkontrolle, tat sich aber lange schwer. Ein Tor von Nationalstürmer Deniz Undav (75. Minute) wurde nach Videobeweis zurückgenommen.
Im Achtelfinale trifft Stuttgart entweder auf Sporting Braga oder den FC Porto. Der SC Freiburg war bereits nach der Vorrunde für die Runde der letzten 16 qualifiziert.
