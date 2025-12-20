Fußball-Bundesliga

Bundesliga: Der Stuttgarter Josha Vagnoman (r) und der Hoffenheimer Albian Hajdari (dpa / Uli Deck)

Auch der FC Augsburg kam gegen Bremen nicht über ein 0:0 hinaus. Die Augsburger bleiben damit weiter auf Tabellenplatz 15.

Nach seiner Beförderung zum neuen Cheftrainer hat der bisherige Wolfsburger Interimscoach Daniel Bauer mit dem VfL-Team ein turbulentes Spiel verloren. Die Niedersachsen unterlagen am letzten Bundesliga-Spieltag in diesem Jahr im Heimspiel 3:4 gegen den SC Freiburg.

Dem Aufsteiger 1. FC Köln ist auch zum Jahresabschluss kein Befreiungsschlag gelungen. Die Kölner unterlagen dem 1. FC Union Berlin nach einem späten Gegentor und in Unterzahl mit 0:1.

Aufsteiger Hamburger SV holte gegen den Champions-League-Teilnehmer Eintracht Frankfurt ein 1:1 und beendete das vierte Heimspiel in Folge ohne Niederlage.

Im Abendspiel empfängt Leipzig die Mannschaft aus Leverkusen.

