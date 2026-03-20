Europa League

Der VfB verlor das Achtelfinal-Rückspiel beim FC Porto mit 0:2, bereits das Hinspiel in Stuttgart hatten die Portugiesen für sich entschieden. Der SC Freiburg erreichte erstmals das Viertelfinale.
Der Bundesligist gewann das Achtelfinal-Rückspiel gegen KRC Genk mit 5:1. Damit feiert Freiburg den größten internationalen Erfolg seiner Vereinsgeschichte. Die Tore schossen Matthias Ginter (19.), Igor Matanovic (25.), Vincenzo Grifo (53.), Yuito Suzuki (56.) und Maximilian Eggstein (79.). Für Genk traf Matte Smets (39.). Das Hinspiel in Belgien hatte Freiburg noch 0:1 verloren.
Diese Nachricht wurde am 20.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.