Los Angeles

Die Serie "Sucession" wurde bei den 75. Emmy Awards als beste Dramaserie ausgezeichnet. (Getty Images via AFP / KEVIN WINTER)

Die HBO-Produktion "Succession" über eine mächtige und zerstrittene Medienfamilie gewann bereits zum dritten Mal den Preis für die beste Dramaserie. Die Serie "Beef" über eine eskalierende Feindschaft nach einem Auto-Unfall gewann den Preis für die beste Miniserie.

Als bester Comedy-Hauptdarsteller wurde Jeremy Allen White ausgezeichnet. Er spielt die Hauptrolle in der Restaurant-Serie "The Bear – King of the Kitchen".

Normalerweise werden die Emmys im September verliehen. Wegen ihres monatelangen Streiks durften die Schauspieler und Schauspielerinnen in dieser Zeit jedoch nicht an Preisverleihungen teilnehmen. Deswegen wurden die Emmys um vier Monate verschoben.

