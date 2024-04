Medienberichte

Von Erdrutsch betroffene Mine in der russischen Region Amur. (AFP / HANDOUT)

Wie mehrere Medien unter Berufung auf den Bergwerksbetreiber berichten, werden die vor zwei Wochen begonnenen Rettungsarbeiten in der Region Amur eingestellt. Aufgrund eines erneuten Erdrutsches bestehe Lebensgefahr für die Einsatzkräfte. Die auf Tunnelbau spezialisierten Bergleute waren am 18. März in einer Goldmine in Amur in etwa 125 Metern Tiefe eingeschlossen worden. Hunderte Helfer versuchten seitdem, die Trümmer wegzuschaffen und Tunnel zu den Verschütteten zu graben.

