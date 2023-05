Sollten die Deutschen gefunden werden, will der Volksbund die Beisetzung auf einem deutschen Soldatenfriedhof veranlassen. (picture alliance/dpa/Patrick Pleul)

Wie das Verteidigungsministerium in Paris mitteilte, soll gemeinsam mit dem Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge im südfranzösischen Meymac nach den Überresten der Soldaten gesucht werden. Sollten die Deutschen an der vermuteten Stelle gefunden werden, werde der Volksbund die Exhumierung und Beisetzung auf einem deutschen Soldatenfriedhof veranlassen. Der Anordnung vorausgegangen war die Aussage eines 98-jährigen ehemaligen französischen Widerstandskämpfers, der sein Schweigen über die Massenerschießung der Kriegsgefangenen im Zweiten Weltkrieg gebrochen hatte.

Im Juni 1944 kam es nach einem Massaker der Waffen-SS an der Bevölkerung in Tulle sowie der Auslöschung des Dorfes Oradour-sur-Glane zu der Erschießung der Deutschen. Dass die 47 Männer und eine der Kollaboration beschuldigte Französin in einem Waldgebiet erschossen wurden, war zwar bekannt, Einzelheiten jedoch nicht.

Diese Nachricht wurde am 17.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.