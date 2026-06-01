Nach Überflutungen
Suche nach vermissten Goldsuchern in Laos: Helfer entdecken neuen Zugang zur Höhle

Im südostasiatischen Laos geht die Suche nach den letzten beiden in einer Höhle vermissten Goldsuchern weiter.

    Drei Männer in Tauchausrüstung stehen in dem überfluteten Höhleneingang. Sie werden von einem Strahler beleuchtet.
    Mitglieder der Rettungsmannschaft vor dem Eingang zu der Höhle. (AFP / HANDOUT)
    Rettungskräfte entdeckten einen bislang unbekannten Zugang zu dem größtenteils überfluteten Höhlensystem. Ein beteiligter australischer Taucher äußerte die Hoffung, über diesen Weg zu den beiden zu gelangen. Die Rettungsbemühungen in einer abgelegenen Bergregion der Provinz Xaisomboun werden durch neue Monsunregenfälle erschwert.
    Vor fast zwei Wochen waren sieben Goldsucher nach einem Wassereintritt in der Höhle eingeschlossen worden. Fünf von ihnen konnten inzwischen gerettet werden oder gelangten von selbst ins Freie.
    Diese Nachricht wurde am 01.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.