Nach Überflutungen

Rettungskräfte entdeckten einen bislang unbekannten Zugang zu dem größtenteils überfluteten Höhlensystem. Ein beteiligter australischer Taucher äußerte die Hoffung, über diesen Weg zu den beiden zu gelangen. Die Rettungsbemühungen in einer abgelegenen Bergregion der Provinz Xaisomboun werden durch neue Monsunregenfälle erschwert.
Vor fast zwei Wochen waren sieben Goldsucher nach einem Wassereintritt in der Höhle eingeschlossen worden. Fünf von ihnen konnten inzwischen gerettet werden oder gelangten von selbst ins Freie.
Diese Nachricht wurde am 01.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.