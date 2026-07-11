Sie wurden in ihren Fahrzeugen entdeckt. Die Behörden riefen die Menschen in der Region auf, Häuser nicht zu verlassen und nicht ohne Ortskenntnis Fluchtrouten zu wählen. Über 500 Einsatzkräfte versuchen weiterhin eine Ausbreitung des Brandes zu verhindern.
Wegen der Trockenheit steigt auch in Deutschland das Waldbrandrisiko. Für das Wochenende hat der Deutsche Wetterdienst für weite Teile Deutschlands die zweihöchste Warnstufe herausgegeben. Im Südwesten und in Brandenburg gilt teilweise auch die höchste Warnstufe.
Diese Nachricht wurde am 11.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.