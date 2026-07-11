Waldbrand
Suche nach Vermissten und Löscharbeiten in Südspanien gehen weiter

Im Süden Spaniens gehen die Löscharbeiten und die Suche nach Vermissten wegen des Waldbrandes in Andalusien weiter. Mehr als 20 Menschen galten am Abend nach Behördenangaben noch in den betroffenen Gemeinden Los Gallardos und Bédar als vermisst. Mindestens zwölf Menschen kamen ums Leben.

    Ein Löschhubschrauber fliegt über einem brennenden Waldgebiet.
    Die Feuerwehr setzt auch Löschhubschrauber im Kampf gegen den Waldbrand in Spanien ein. (IMAGO / ZUMA Press Wire / IMAGO / Editor)
    Sie wurden in ihren Fahrzeugen entdeckt. Die Behörden riefen die Menschen in der Region auf, Häuser nicht zu verlassen und nicht ohne Ortskenntnis Fluchtrouten zu wählen. Über 500 Einsatzkräfte versuchen weiterhin eine Ausbreitung des Brandes zu verhindern.
    Wegen der Trockenheit steigt auch in Deutschland das Waldbrandrisiko. Für das Wochenende hat der Deutsche Wetterdienst für weite Teile Deutschlands die zweihöchste Warnstufe herausgegeben. Im Südwesten und in Brandenburg gilt teilweise auch die höchste Warnstufe.
    Diese Nachricht wurde am 11.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.