Waldbrand

Suche nach Vermissten und Löscharbeiten in Südspanien gehen weiter

Im Süden Spaniens gehen die Löscharbeiten und die Suche nach Vermissten wegen des Waldbrandes in Andalusien weiter. Mehr als 20 Menschen galten am Abend nach Behördenangaben noch in den betroffenen Gemeinden Los Gallardos und Bédar als vermisst. Mindestens zwölf Menschen kamen ums Leben.