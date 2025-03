Nach Erdbeben

Suche nach Verschütteten in Myanmar und Thailand dauert an

Zwei Tage nach dem Erbeben in Myanmar und Thailand suchen Rettungskräfte in den Trümmern weiter nach Überlebenden. In dem vom Militär regierten Myanmar werden den Behörden zufolge noch rund 300 Menschen vermisst, mindestens 1.700 Personen kamen ums Leben.