Flug MH370

Bislang gibt es keine Spur von der verschollenen Boeing 777. (dpa picture alliance / Hotli Simanjuntak)

Das malaysische Verkehrsministerium teilte mit, dass eine beauftragte Firma ihre Operation im Indischen Ozean Ende des Monats wieder aufnehmen werde. Die Suche werde mit Unterbrechungen insgesamt 55 Tage durchgeführt. Sie soll sich auf bestimmte Gebiete konzentrieren, die bislang noch nicht abgedeckt wurden. Die Spezialisten werden nur dann entlohnt, wenn Wrackteile gefunden werden.

Die Boeing 777 war im März 2014 auf einem Flug von Kuala Lumpur nach Peking plötzlich von den Radarschirmen verschwunden und aus unbekanntem Grund vom Kurs abgewichen. Bislang wurden nur ein paar Wrackteile an Küsten angeschwemmt. Vom Hauptrumpf des Flugzeugs, den Leichen der Passagiere und dem Flugrekorder fehlt bis heute jede Spur.

