Flug MH370

Das malaysische Verkehrsministerium hatte Anfang des Monats angekündigt, dass eine Spezialfirma ihre Operation im Indischen Ozean noch vor Jahresende wiederaufnehmen wird. Die Suche soll 55 Tage dauern und sich auf bestimmte Gebiete konzentrieren.
Das Flugzeug war am 8. März 2014 auf einem Flug von Kuala Lumpur nach Peking plötzlich von den Radarschirmen verschwunden und aus unbekanntem Grund vom Kurs abgewichen. Bislang wurden nur ein paar Wrackteile an verschiedenen Küsten angeschwemmt. Vom Hauptrumpf des Flugzeugs, den Leichen der Passagiere und dem Flugrekorder fehlt bis heute jede Spur.
Diese Nachricht wurde am 30.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.