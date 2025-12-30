Flug MH370
Suche nach Wrack der Malaysia Airlines wird fortgesetzt

Mehr als ein Jahrzehnt nach dem Verschwinden des Flugzeugs der Malaysia Airlines MH370 mit 239 Menschen an Bord wird noch einmal nach dem Wrack gesucht.

    Indonesische Rettungskräfte suchen im Meer nahe der indonesischen Insel Sumatra nach der verschollenen Boeing 777.
    Bislang gibt es keine Spur von der verschollenen Boeing 777. (dpa picture alliance / Hotli Simanjuntak)
    Das malaysische Verkehrsministerium hatte Anfang des Monats angekündigt, dass eine Spezialfirma ihre Operation im Indischen Ozean noch vor Jahresende wiederaufnehmen wird. Die Suche soll 55 Tage dauern und sich auf bestimmte Gebiete konzentrieren.
    Das Flugzeug war am 8. März 2014 auf einem Flug von Kuala Lumpur nach Peking plötzlich von den Radarschirmen verschwunden und aus unbekanntem Grund vom Kurs abgewichen. Bislang wurden nur ein paar Wrackteile an verschiedenen Küsten angeschwemmt. Vom Hauptrumpf des Flugzeugs, den Leichen der Passagiere und dem Flugrekorder fehlt bis heute jede Spur.
