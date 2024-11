Kosten des Alkohol- und Tabakkonsums

Ein Mensch raucht und trinkt (Symbolbild zur Illustration des Themas) (picture-alliance/blickwinkel/McPHOTO/M. Begsteiger)

Beide würden bislang nicht an den enormen Schäden beteiligt, die durch den Gebrauch ihrer Produkte entstünden, teilte die DHS in Hamm mit. Anlass ist der bundesweite Aktionstag an diesem Donnerstag. Konkret schlägt die DHS eine zweckgebundene Abgabe auf alle legalen Suchtmittel sowie Glücksspielangebote vor. Die Mittel sollen uneingeschränkt für Vorbeugung, Beratung, Behandlung und Erforschung von Abhängigkeits-Erkrankungen bereitgestellt werden. Nach Angaben der DHS gibt es in Deutschland rund acht Millionen Suchtkranke.

Bei Sozialkassen und Gesundheitswesen entstünden 57 Milliarden Euro Kosten durch die Folgen von Alkoholkonsum. Der Tabakkonsum schlage mit rund 97 Milliarden Euro zu Buche.

