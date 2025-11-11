Crack-Konsument (Archivbild) (IMAGO / Markus Matzel)

Oft gehe der Konsum mit einer rapiden und dramatischen Verschlechterung der sozialen Situation Betroffener einher. Die Suchthilfe fordert deshalb mehr finanzielle Hilfe von der Politik. Am Donnerstag ist ein Aktionstag, der auf Hilfe bei Suchterkrankungen aufmerksam machen soll.

Crack ist eine Form von Kokain. Weil es geraucht wird, setzt die Wirkung schneller ein als bei geschnupftem Kokain - lässt aber auch schneller wieder nach. Dadurch ist die Suchtgefahr extrem hoch. Zudem wirkt Crack nervenschädigend. Fentanyl ist eigentlich ein Medikament gegen sehr starke Schmerzen. Es kann schnell überdosiert werden, weshalb viele Menschen auch daran sterben.

Diese Nachricht wurde am 11.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.