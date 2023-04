Warum im Sudan gekämpft wird

Rauch steigt über Khartum auf: Kämpfe zwischen der Armee und Paramilitärs stürzen die sudanesische Hauptstadt ins Chaos. (IMAGO / Xinhua / Mohamed Khidir)

Im Sudan ist ein Machtkampf zwischen Machthaber Abdel Fattah al-Burhan und seinem Vize Mohammed Hamdan Daglo offen ausgebrochen. Die Armee unter al-Burhans Kommando kämpft gegen die „Rapid Response Forces“ (RSF), einer mächtigen paramilitärischen Gruppierung, die von Daglo angeführt wird.

Die Eskalation ist ein Rückschlag für die Demokratiebewegung im nordostafrikanischen Sudan. Im Jahr 2019 hatte eine von der Zivilgesellschaft getragene Bewegung den autoritären Langzeitherrscher Omar Al-Baschir gestürzt. Das Militär weigerte sich jedoch, seine Macht an eine zivile Regierung abzugeben, und putschte 2021.

Der Sudan: Beobachter befürchten, dass sich der derzeitige Konflikt zu einem Bürgerkrieg ausweiten könnte. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Uncredited)

Im April 2023 eskalierte dann ein lange schwelender Konflikt innerhalb des Sicherheitsapparats. Die militärische Konfrontation lässt das flächenmäßig drittgrößte Land Afrikas mit seinen rund 46 Millionen Einwohnern zunehmend im Chaos versinken. Das Land ist reich an Rohstoffen wie Öl und Gold, aber die meisten Menschen im Sudan leben in Armut.

Laut dem UN-Sonderbeauftragten für den Sudan, Volker Perthes, gibt es Auseinandersetzungen nicht nur in der Hauptstadt Khartum, sondern auch in anderen sudanesischen, oft dicht besiedelten Gebieten – meist dort, wo Militär und Sicherheitskräfte eine Basis haben.

Manche Experten befürchten, dass der Sudan in einen lang anhaltenden Bürgerkrieg abrutschen könnte. „Noch gibt es diesen Bürgerkrieg nicht“, sagte Gerrit Kurtz von der Stiftung Wissenschaft und Politik am 17.04.2023 in Deutschlandfunk Kultur. Derzeit gehe es "nur" um eine Auseinandersetzung zwischen staatlichen Sicherheitskräften. Diese könnten aber versuchen, Partner – etwa bewaffnete Gruppen – zu finden.

Auslöser der Mitte April 2023 begonnenen Kämpfe ist der schon lange schwelende Machtkampf zwischen der Armee unter dem Kommando von Machthaber Abdel Fattah al-Burhan und den rivalisierenden „Rapid Response Forces“ (RSF), einer mächtigen paramilitärischen Gruppierung, seines Vizes Mohammed Hamdan Daglo, auch Hemeti genannt. Ihm werden Gräueltaten vorgeworfen, unter anderem während des Bürgerkriegs in der Region Darfur.

Armeechef und General Abdel Fattah al-Burhan. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Aron Ranen)

Im Sudan sind seit Ausbruch der Unruhen am 14.04.2023 laut den Vereinten Nationen 270 Menschen ums Leben gekommen und 2.600 verletzt worden.

2019 kam es zu monatelangen Protesten aus der Bevölkerung gegen Langzeitdiktator Omar al-Bashir. 1989 hatte dieser sich an die Macht geputscht und ein islamistisches System errichtet – unterstützt von Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und dem Nachbarland Ägypten. Abspaltungsbewegungen in der Provinz Darfur schlug er gewaltsam nieder.

Nach dem Sturz von Omar al-Bashir 2019 habe es dann eine zivil-militärische Machtteilung und eine Übergangsregierung gegeben, so Gerrit Kurtz von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Allerdings habe sich schnell herausgestellt, dass die zivilen Kräfte der Demokratiebewegung nicht wirklich darauf eingestellt waren, Regierungsmacht zu übernehmen, die Sicherheitskräfte rissen immer mehr Macht an sich. 2021 kam es schließlich zu einem Militärputsch.

Versprochen wurde aber weiter der Übergang zu einer zivilen Regierung. Im Zuge dessen sollten die RSF-Truppen in das Militär eingegliedert werden, was zu Spannungen innerhalb des Sicherheitsapparats führte. Daglo unterstellt Al-Burhan, seine Macht nicht aufgeben zu wollen. Aus diesem Konflikt ist ein erbitterter Machtkampf geworden.

General Mohammed Hamdan Dagalo aka Hemeti. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Uncredited)

Die Zivilbevölkerung leidet am meisten unter den Kämpfen. In der Millionenstadt Khartum müssen viele Menschen oft ohne Strom und fließendes Wasser bei 40 Grad ausharren. Die Versorgungssituation der Bevölkerung ist nach Angaben von UN und Nichtregierungsorganisationen kritisch. Da sich die Menschen vor den Kämpfen in ihren Wohnungen verstecken, können sie sich nicht mit Essen und Medikamenten versorgen.

In Darfur seien Lagerhäuser des Welternährungsprogramms geplündert worden, sagt Volker Perthes, UN-Sonderbeauftragter für den Sudan, der in dem Land derzeit lebt und arbeitet. Das betreffe auch Infrastruktur und Fahrzeuge des Welternährungsprogramms und der Vereinten Nationen. „Effektiv können wir derzeit keine Hilfe leisten“, so Perthes. Das Welternährungsprogramm hat seine Tätigkeit inzwischen - zumindest vorläufig - eingestellt. Nach Angaben von Perthes sind drei Mitarbeiter ermordet worden.

International sorgte die Eskalation für Entsetzen. US-Außenminister Antony Blinken forderte die Anführer der beiden Konfliktparteien zu einer Waffenruhe auf. Blinken habe in einem Telefonat "die Dringlichkeit einer Waffenruhe" betont, erklärte ein Sprecher des US-Außenministeriums. Auch die G7-Außenminister riefen die Konfliktparteien im Sudan auf, "die Kampfhandlungen umgehend zu beenden" und Verhandlungen wieder aufzunehmen.

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell zeigte sich besorgt. Auch UN-Generalsekretär António Guterres schaltete sich diplomatisch in den Konflikt ein. Er habe mit den beiden verfeindeten Militärführern des afrikanischen Landes gesprochen, sagte er in New York. Guterres nahm auch Kontakt zur Afrikanischen Union und zur Arabischen Liga auf.

Volker Perthes, UN-Sonderbeauftragter für den Sudan, hofft darauf, dass Großmächte wie die USA weiter Einfluss auf die Konfliktparteien ausüben.

Aber auch Staatenbündnisse und Nachbarstaaten des Sudans könnten eine positive Rolle spielen, betont er: „Wenn Ägypten als nördlicher Nachbar, wenn Südsudan als ehemaliger Teil des Gesamt-Sudan und südlicher Nachbar ihren Einfluss geltend machen, beide Parteien dazu zu bekommen, die Kämpfe einzustellen, ist das natürlich höchst willkommen.“

Man müsse kleinste Möglichkeiten für Kampfpausen nutzen, um dann zu einem Waffenstillstand und zu einem Frieden zu kommen, so Perthes. Hoffnungen auf eine mögliche 24-stündige Waffenruhe, die von Vertretern der Konfliktparteien angesetzt worden war, zerschlugen sich aber zuletzt. Es war die dritte gescheiterte Feuerpause seit Beginn der Gefechte.

Quellen: Tilo Spanhel, Anne Allmeling, dpa, epd, tei