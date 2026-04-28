Vertriebene Kinder aus el-Fasher in einem Lager in der Region Darfur, in dem sie Zuflucht vor den Kämpfen zwischen den Regierungstruppen und der RSF gesucht haben. (Marwan Mohammed / NRC via AP / dpa / Marwan Mohammed)

Darin heißt es, rund fünf Millionen Minderjährige befänden sich aufgrund des Krieges dort auf der Flucht - dreimal mehr als beim letzten großen Konflikt vor rund 20 Jahren. UNICEF beklagt, dass es - anders als damals - kaum Aufmerksamkeit der Weltgemeinschaft dafür gebe.

In der Stadt Al-Faschir registrierte das UNO-Kinderhilfswerk seit April 2024 zahlreiche schwere Rechtsverletzungen gegen Kinder. Mehr als 1.300 seien getötet oder verstümmelt worden, vielfach durch Sprengwaffen oder Drohnen. Zudem gebe es sexualisierte Gewalt und Missbrauch als Kindersoldaten.

Im Sudan kämpfen seit drei Jahren die Armee und eine Miliz um die Macht.

Diese Nachricht wurde am 28.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.