Im Sudan sind Millionen Menschen auf der Flucht vor Krieg und Gewalt (Archivbild vom Januar 2025). (picture alliance / Anadolu / Osman Bakir)

Die Miliz veröffentlichte ein Video, das ihre Kämpfer jubelnd vor dem Armee-Stützpunkt zeigt. Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben nicht. Die Stadt Al-Faschir im Westen des Sudan gilt als letzte Hochburg der sudanesischen Armee in der umkämpften Region Dafur. Die RSF hatte die Stadt zuvor 18 Monate lang belagert.

Eine Untersuchungskommission der UNO hatte im vergangenen Monat erklärt, die Miliz habe bei der Belagerung zahlreiche Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen. Auch der Armee werden Kriegsverbrechen vorgeworfen.

Im Sudan gibt es seit rund zweieinhalb Jahren einen Machtkampf zwischen der Armee von Militärherrscher al-Burhan und der RSF-Miliz seines früheren Stellvertreters Daglo. Laut Schätzungen sind mehr als 150.000 Menschen ums Leben gekommen; mehr als zwölf Millionen wurden aus ihrer Heimat vertrieben.

Diese Nachricht wurde am 26.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.