Rund 1.300 Menschen nahmen laut Veranstaltern an einem Versöhnungsmarsch teil. Er folgte in umgekehrter Richtung dem sogenannten "Brünner Todesmarsch". Dabei wurden im Mai 1945 etwa 27.000 deutschsprachige Bewohner zur österreichischen Grenze getrieben. Mehrere tausend Menschen kamen dabei ums Leben.
Bundesinnenminister Dobrindt nannte die Initiatoren der Veranstaltung "wahre Brückenbauer". Die europäische Freundschaft sei das Bollwerk gegen jeden neuen Nationalismus, sagte der CSU-Politiker in seinem Grußwort.
Die Sudetendeutsche Landsmannschaft war von den Veranstaltern des Dialogfests "Meeting Brno" in diesem Jahr nach Brünn eingeladen worden. Mitglieder der rechtsgerichteten Regierungskoalition in Tschechien hatten sich dagegen ausgesprochen und blieben dem Gedenken fern.
Diese Nachricht wurde am 23.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.