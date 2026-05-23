Tschechien
Sudetendeutschen-Tag: Versöhnungsmarsch bei Brünn erinnert an Opfer der Vertreibung

Bei dem erstmals in Tschechien abgehaltenen Sudetendeutschen-Tag haben Deutsche und Tschechen gemeinsam der Vertriebenen nach dem Zweiten Weltkrieg gedacht.

    Teilnehmer beim Versöhnungsmarsch von Pohorelice nach Brünn zum Gedenken an den "Brünner Todesmarsch". Eine Person trägt eine Europa-Fahne.
    Versöhnungsmarsch von Pohorelice nach Brünn zum Gedenken an den "Brünner Todesmarsch". (picture alliance / CTK / Patrik Uhlir)
    Rund 1.300 Menschen nahmen laut Veranstaltern an einem Versöhnungsmarsch teil. Er folgte in umgekehrter Richtung dem sogenannten "Brünner Todesmarsch". Dabei wurden im Mai 1945 etwa 27.000 deutschsprachige Bewohner zur österreichischen Grenze getrieben. Mehrere tausend Menschen kamen dabei ums Leben.
    Bundesinnenminister Dobrindt nannte die Initiatoren der Veranstaltung "wahre Brückenbauer". Die europäische Freundschaft sei das Bollwerk gegen jeden neuen Nationalismus, sagte der CSU-Politiker in seinem Grußwort.
    Die Sudetendeutsche Landsmannschaft war von den Veranstaltern des Dialogfests "Meeting Brno" in diesem Jahr nach Brünn eingeladen worden. Mitglieder der rechtsgerichteten Regierungskoalition in Tschechien hatten sich dagegen ausgesprochen und blieben dem Gedenken fern.
    Diese Nachricht wurde am 23.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.