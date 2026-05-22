Pfingsttreffen

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Knut Abraham, Mitglied im Sudetendeutschen Rat, spricht von einem historischen Treffen der Sudetendeutschen, das erstmals in Tschechien stattfindet. (Serhat Kocak / dpa / Serhat Kocak)

Die mehrtägige Veranstaltung in Brünn beginnt offiziell heute. Zur Hauptkundgebung am Sonntag wird unter anderem der bayerische Ministerpräsident Söder erwartet. Die tschechische Regierung wollte das Treffen verhindern.

Der CDU-Außenpolitiker Abraham, der Mitglied im Sudetendeutschen Rat ist, betonte im Deutschlandfunk den versöhnenden Charakter der Veranstaltung. Er sprach von einem historischen Treffen, das in der tschechischen Gesellschaft große Unterstützung finde.

Rund drei Millionen Sudetendeutsche wurden nach dem Zweiten Weltkrieg aus der damaligen Tschechoslowakei vertrieben. Die meisten fanden in Deutschland eine neue Heimat. Bayern übernahm 1954 offiziell die Schirmherrschaft über die Volksgruppe.

Diese Nachricht wurde am 22.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.