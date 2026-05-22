Sudetendeutsche halten ihr traditionelles Treffen erstmals in Brünn in Tschechien ab. (Uhlíø Patrik / CTK / dpa / Uhlíø Patrik)

Nach einem dunklen und schmerzhaften Kapitel hätten nun beide Länder den Pfad der Versöhnung beschritten, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung. Gute nachbarschaftliche Beziehungen seien die Eckpfeiler jeder Außenpolitik. Die mehrtägige Veranstaltung der Sudetendeutschen Landmannschaft beginnt offiziell heute. Zur Hauptkundgebung am Sonntag wird unter anderem der bayerische Ministerpräsident Söder erwartet. Die rechte Regierungskoalition um Ministerpräsident Babis hatte das Pfingsttreffen scharf kritisiert.

Rund drei Millionen Sudetendeutsche wurden nach dem Zweiten Weltkrieg aus der damaligen Tschechoslowakei vertrieben. Die meisten fanden in Deutschland eine neue Heimat. Bayern übernahm 1954 offiziell die Schirmherrschaft über die Volksgruppe.

Diese Nachricht wurde am 22.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.