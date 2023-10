Die "Springboks", wie die südafrikanische Rugby-Nationalmannschaft genannt wird, holen zum vierten Mal den WM-Titel. So oft hat das Turnier noch kein anderes Land gewonnen. Finalist Neuseeland bleibt vorerst bei drei Titeln stehen. (AP / Pavel Golovkin)

Die Mannschaft des scheidenden Trainers Jacques Nienaber gewann gegen den dreimaligen Titelträger Neuseeland mit 12:11. Das Finale wurde in Paris ausgetragen. Überragender Spieler war Verbinder Pollard, der alle Punkte für Südafrika erzielte. Am Freitag hatte sich England mit einem 26:23-Sieg gegen Argentinien Platz drei bei der Rugby-WM in Frankreich gesichert.