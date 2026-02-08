UNO-Mission in DRKongo

Man wolle den Rückzug bis Ende des Jahres abschließen, teilte das Büro von Präsident Ramaphosa mit. Die Ressourcen der südafrikanischen Streitkräfte müssten neu ausgerichtet werden.
Südafrika stellt 700 der insgesamt 11.000 Soldaten und Polizisten umfassenden Mission im Kongo. Aufgabe der Truppe ist der Kampf gegen Rebellengruppen im Osten des Landes. Die an Bodenschätzen reiche Region wird seit Jahrzehnten von Gewalt und Konflikten erschüttert.
Diese Nachricht wurde am 08.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.