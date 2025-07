Polizei- und Justizskandal

Südafrikas Polizeiminister Senzo Mchunu ist suspendiert worden. (AFP / PHILL MAGAKOE)

Präsident Ramaphosa teilte in einer Fernsehansprache mit, dass er Polizeiminister Mchunu suspendiert habe und eine Untersuchungskommission einsetzen werde. Hintergrund ist der Verdacht, dass kriminelle Gruppen Strafverfolgungsbehörden und Geheimdienste in Südafrika unterwandert haben. Es soll Verbindungen zum organisierten Verbrechen und Korruption gegeben haben. Minister Mchunu wird beschuldigt, eine Spezialeinheit zur Verbrechensbekämpfung aufgelöst zu haben. Sie sei mit der Aufklärung politisch motivierter Morde in der Provinz KwaZulu-Natal betraut gewesen, erklärte Ramaphosa.

Kriminalität und Korruption sind in Südafrika weit verbreitet. Ramaphosa hat zugesagt, sie zu bekämpfen.

